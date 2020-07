[아시아경제 이민우 기자] 이화공영 이화공영 001840 | 코스닥 증권정보 현재가 4,675 전일대비 5 등락률 -0.11% 거래량 181,431 전일가 4,680 2020.07.24 14:07 장중(20분지연) close 은 하나제약과 188억원 규모의 하나제약 하길공장 주사제동 증축공사 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr