이해찬 “태영호 사상검증…할 말 많은데 하지 않겠다”

[아시아경제 전진영 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 23일 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회에서 태영호 미래통합당 의원이 이른바 ‘사상검증’ 질문을 한 것과 관련해 “참 어이가 없다고 생각했다”고 지적했다.

이 대표는 24일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “할 말이 아주 많은데 야당의 입장도 있으니 더 이상의 말은 삼가도록 하겠다”며 이같이 밝혔다.

김태년 민주당 원내대표도 이날 회의에서 “어제(23일)는 철지난 색깔론의 비타협적 투쟁과 집단 이기주의 등 우리 사회가 극복해야할 일들이 동시에 한꺼번에 나타나서 아주 힘들고 답답한 하루였다”며 “70,80년대를 짓누른 색깔론 같은 낡은 시대의 유령이 다시 나타난다면 코로나19를 극복하고 글로벌 선도국으로 도약하기 위한 꿈의 실현은 지체될지도 모른다”고 지적했다.

그러면서 “아직도 색깔론으로 정치를 어떻게 해볼 수 있을 것이라고 착각하고 있는 야당이 있다면 하루빨리 미몽에서 깨어날 것 당부드린다”고 꼬집었다.

다른 최고위원들도 비판에 나섰다. 박광온 최고위원은 “미래통합당의 색깔론은 고질병을 넘어 불치병 수준”이라면서 “사상 전향을 공개 선언하라는 것은 언어폭력이다. 과거 인민재판 때나 있었던 망발”이라고 했다.

설훈 최고위원도 “태 의원은 국민 대표로 나선 인사청문회 자리에서 반헌법적 망언을 한 것에 대해 국민들께 사과해야 한다. 그렇지 않고 낡은 색깔론에 매달린다면 대한민국 국회의원 자격이 없다고 할 수 밖에 없다”고 꼬집었다.

