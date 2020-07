[비트코인 지금]상승세 나타나…국내 1130만원·해외 9580달러선

[아시아경제 금보령 기자] 24일 오전 비트코인이 1130만원을 유지하고 있다.

이날 오전 7시25분 가상통화거래소 업비트에서 비트코인은 전일 대비 5만5000원(0.49%) 상승한 1132만4000원을 나타냈다.

업비트에서 주요 가상통화인 이더리움(4.01%), 리플(2.07%) 등은 올랐지만 이오스(0.48%), 비트코인캐시(0.58%) 등은 내렸다.

같은 시각 또 다른 가상통화거래소 후오비코리아에서도 비트코인은 전일 대비 0.6% 상승한 1133만3000이었다. 당일 고가는 1140만원이다.

후오비코리아에서 이더리움(2.41%), 이오스(0.32%), 비트코인SV(0.76%), 비트코인캐시(0.52%) 등은 상승했으나 리플(0.41%) 등은 하락했다.

해외에서 비트코인과 주요 가상통화는 상승세를 보였다. 가상통화 시황 기업 코인마켓캡에서 비트코인은 24시간 전보다 1.57% 오른 9580.23달러였다. 이더리움(8.11%), 라이트코인(1.88%), 리플(2.74%) 등도 함께 올랐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr