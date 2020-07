[아시아경제 금보령 기자] 23일 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 920명으로 확인되면서 일일 기준 최다 기록을 세웠다.

일본 NHK에 따르면 이날 오후 6시 기준 일본의 코로나19 누적 확진자는 크루즈선 '다이아몬드 프린세스' 탑승자 712명을 포함한 2만8902명으로 증가했다.

신규 확진자 920명은 전날 세운 일일 기준 최다 기록 795명을 하루 만에 갈아치운 것이다.

도쿄도에서는 366명이 확진된 것으로 나타났다. 도쿄도에서 일일 신규 확진자가 300명을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

오사카부에선 104명의 확진자가 발생하면서 이틀 연속 100명대로 집계됐다.

