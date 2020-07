은성수 "코로나 지원대출 만기 연장으로 의견 모아"

[아시아경제 오현길 기자] 은성수 금융위원장이 23일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해 기업에 대한 대출 만기연장과 이자상환 유예에 대해 "연장하는 쪽으로 의견을 모으고 있다"고 했다.

은 위원장은 이날 국회 대정부질문에서 '중소기업과 소상공인 등에 대한 원리금 상환 만기를 연장할 계획이 있냐'는 윤후덕 더불어민주당 의원의 질의에 "오늘 5대 금융지주 회장들과 머리를 맞대고 어떻게 풀어나갈지 이야기를 나눴다"며 이 같이 밝혔다.

은 위원장은 "혼자 결정할 수 있는 내용은 아니지만 대략 만기를 연장하는 쪽으로 의견을 모았다"고 했다.

앞서 은행권은 정부의 코로나19 금융지원 방침에 따라 중소기업과 소상공인의 대출 원금 상환 만기와 이자 상환을 오는 9월 말까지 연장하기로 했다.

은 위원장은 "금융지주 회장들도 현 상황을 잘 알고 있다"며 "제2금융권과도 이야기해 나가겠다"고 덧붙였다.

