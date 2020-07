[아시아경제 오현길 기자] 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 28,650 전일대비 250 등락률 -0.87% 거래량 1,178,928 전일가 28,900 2020.07.23 15:30 장마감 close 는 4000억원 규모의 상각형 조건부자본증권을 발행키로 결정했다고 23일 공시했다.

회사측은 자금조달 목적이 운영자금(2450억원)과 채무상환자금(1550억원)을 위한 것이라고 설명했다.

