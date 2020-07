성윤모 "감사원의 한수원 감사, 크게 우려된다…종합적으로 판단해야"

[아시아경제 원다라 기자] 성윤모 산업통상자원부 장관이 감사원이 진행중인 월성1호기 폐쇄결정관련 한국수력원자원 감사에 대해 "크게 우려된다. 적극 행정에 대한 감사원의 고려가 필요하다"고 말했다. 또 월성1호기 폐쇄 타당성은 경제성 뿐 아니라 낮은 이용률·안정성등을 종합적으로 판단해야 하는 문제라고 강조했다.

성 장관은 23일 오후 국회에서 열린 대정부 질문에서 송갑석 더불어민주당 의원의 '지금의 감사원의 한수원에 대한 감사가 지나치게 경제성 문제만으로 좁혀서 진행되고 있다'는 질문에 "월성1호기 조기폐쇄는 단순히 한수원 회계기준에 의한 경제성만이 아닌 안전성 등 사회적 비용을 고려해서 내려진 결정"이라면서 "책임감을 가지고 정책을 추진한 담당자들이 강도높은 조사를 받고 있어 크게 우려된다"고 답했다.

이어 "에너지전환정책은 시대의 변화, 정책 환경의 변화를 반영한다"면서 "적극행정에 대한 감사원의 고려가 필요하다고 생각한다"고 말했다.

성 장관은 중수로 원전인 월성1호기를 폐쇄한 이유에 대해 "경수로 대비 방사선 물질이 10배 발생한다. 월성1호기 인근 주민 체내에서 3중수소도 발견됐다"면서 "연평균 이용률이 51%수준으로, 2~4호기 최대 91% 대비 상당히 낮다"고 말했다.

이어 "지난 10년간 연평균 1000억원의 적자가 발생해 총 8300억원의 적자가 발생했다. 고장도 매우 잦았다"면서 "지난 2015년 폐쇄 결정도 같은 맥락이었다"고 덧붙였다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr