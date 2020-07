[아시아경제 김봉주 인턴기자] 23일 오전 11시11분께 경남 밀양시 가곡동 예림교 하류 10m 인근에서 급류에 휩쓸려 실종된 A(43)씨가 숨진 채 발견됐다.

경남소방본부는 이날 오후 3시7분께 예림교 하류 30m 지점에서 숨진 A씨를 발견했다고 밝혔다.

앞서 A씨는 성격 차이 문제로 아내 B(33)씨와 말다툼을 벌였고, 아내 B씨는 홧김에 죽겠다며 물에 뛰어든 것으로 전해졌다.

이후 A씨는 아내를 구하기 위해 뒤따라 들어갔다가 급류에 휩쓸려 실종됐다. 강에 뛰어든 B씨는 수초에 걸린 채 소방당국에 의해 구조됐다.

경찰과 소방 등은 인력 120여 명을 투입해 A씨를 찾았지만 결국 숨진 상태였다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr