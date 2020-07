전북 고창 복분자 사용 음료 출시 ‘시선 집중’

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군의 최고품질 복분자를 사용한 복분자 음료가 출시됐다.

23일 고창군에 따르면 국내 음료업계 1위 기업인 롯데칠성음료가 고창과 순창의 복분자만을 사용한 과일주스 ‘미남은 복분자를 좋아해’를 출시했다.

복분자는 ‘요강이 소변 줄기에 뒤집어진다’고 해 붙은 놀라운 이름이다. 전통적으로 복분자는 기력과 정력을 보강하는 상징 같은 열매로 여겨져 왔다. 최근에는 ‘복된 분들이 자시는(드시는) 음료’로 유명세를 떨치고 있다.

특히 고창의 복분자는 미네랄이 풍부한 황토와 서해안의 해풍을 맞고 자라 다른 지역에서는 느낄 수 없는 달콤쌉쌀한 특유의 맛과 향에 반해 큰 인기를 끌고 있다.

롯데칠성음료 마케팅 관계자는 “소비자 인지도와 신뢰도 측면에서 이미 전북 고창은 국내 최고품질의 복분자 산지로 널리 알려져 있다”며 “앞으로 지역과 연계한 마케팅 강화를 통해 복분자 음료에 대한 붐업 조성에도 힘쓰겠다”고 밝혔다.

고창 복분자 음료 출시는 최근 블랙보리, 수박주스 이은 지역 농특산품의 음료기업 협업사례 3탄이다.

이에 군은 코로나19이후 면역력과 건강, 기능성 음료·식품 시장이 폭발적으로 늘어날 것으로 내다보고 관련 제품 개발에 심혈을 기울이고 있다.

최근에는 고창군과 한국체육대학교가 ‘건강식품 및 체육산업 육성을 위한 협약식’을 진행하고, 복분자와 수박, 멜론, 체리, 발효식초 등 지역 명품 농특산물을 기능성 스포츠음료 개발에 착수한 상태다.

유기상 고창군수는 “고창군은 농생명 식품산업을 군정 최우선 정책으로 추진하고 있다”며 “식품기업은 안정적인 원료 확보를 통해 부가가치를 높이고, 국산 농산물 구매 증가 효과로 농업인들은 판로 확대와 소득 증대로 이어질 수 있도록 노력 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr