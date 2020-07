통합당에 당부한 주호영 "행정수도 이전, 당분간 의견 표명 자제 부탁"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 여권을 중심으로 추진되는 행정수도 이전 이슈에 대해 주호영 미래통합당 원내대표가 "당분간 의견 표명을 자제 부탁드린다"며 내부 단속에 나섰다. 일부 의원들이 행정수도 이전에 대해 당과 다른 목소리를 내고 있기 때문인 것으로 보인다.

주 원내대표는 23일 국회 본관에서 열린 의원총회에서 "더불어민주당이 이슈 전환 위해 연일 문제를 제기하고 공중파에서도 토론을 만들어 국민적 관심을 그 쪽으로 끌고가려는 의도가 있기 때문에 저희들이 그점을 유념해줬으면 좋겠다"며 이같이 말했다.

그는 "민주당이 하나 터지면 하나 터지고해서 정신 없는 모양인데 수도권 집값 폭등, 인천에서 수돗물 유충, 박원순 성추행 사건, 서울지검 은폐사건 겹치니까 국면 전환위해 행정수도 이전을 꺼내들었다"며 "이제 많은 국민들이 민주당이 느닷없이 행정수도 이전 꺼내든 이유는 다 알고 계시리라 믿지만, 우리가 섣불리 그 논쟁에 같이 가담해서 민주당 실정 이슈가 덮이는 일 없도록 유념해달라"고 말했다.

이어 "세종시는 별도로 나중에 논의할 기회가 있고, 세종시가 자족도시로 될 수 있도록 하는데는 저희들이 돕겠지만 행정수도 이전 문제는 이미 16년전 헌재에서 위헌을 지적했기 때문에 청와대와 국회를 옮기는 건 관습헌법 위반 판결 문제가 해결돼야 다음 논의가 가능하다"고 덧붙였다.

주 원내대표는 "행정수도 이전 관련, 의원님들 의견이 다 다를 수 있으나 당분간 의견 표명 자제해줘야 이슈전환을 바라는 민주당의 의도에 넘어가지 않는다"며 "가급적 논쟁거리를 만들지 않았으면 하는 바람"이라고 말했다.

그는 "청문회 관련해서 많은 의원들이 열심히 하는데 소셜네트워크서비스(SNS) 같은 데서 의원님들의 팀웍, 치열함 부족하다는 지적을 받고 있다"며 "그런 지적을 감안해 남은 청문회에 최선을 다 해주고, 저희들이 가급적 장외투쟁을 자제하고 국회 내에서 투쟁하겠다고 선언한 마당인데 '그래놓고 그것밖에 못하냐' 얘기가 나오면 곤란하다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr