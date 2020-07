국보, EDGC·스카이바이오와 2000억 규모 마스크 美 수출 계약

"해외 문의 빗발…추후 공급 지역 확대 전망"

[아시아경제 이민우 기자] 코스피 상장사 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 2,540 전일대비 5 등락률 +0.20% 거래량 12,511,065 전일가 2,535 2020.07.23 13:42 장중(20분지연) close 가 EDGC헬스케어, 스카이바이오와 함께 2000억원 규모의 방역 마스크 미국 수출 계약을 체결했다.

국보는 미국 국가기관 및 민간기관 등 미국 전역에 KF형 방역 마스크를 납품하는 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 계약금액은 2040억원으로 지난해 기준 매출액의 350% 수준이다. 국보와 스카이바이오가 EDGC헬스케어에 KF형 방역마스크를 공급하고 EDGC헬스케어는 납품기관등록 업무등을 담당하는 식이다.

앞서 국보는 지난 15일 KF형마스크 생산설비 32대를 취득한 바 있다. 향후 KF형 마스크 생산설비를 100대까지 지속적으로 늘려갈 계획이다. 현재 준비 중인 마스크 생산 시설이 완비되면 월 1억5000장 이상 공급이 가능하다는 설명이다. 국보 관계자는 "최근 미국 36개주가 공공장소와 다중시설에서 마스크 착용을 의무화하는 등 미국 내 마스크 수요가 급증할 것"이라며 "해외 업체들의 KF방역 마스크 문의가 계속 이어지고 있어 중장기적으로 매출이 늘어날 것으로 기대한다"고 말했다.

하현 국보 대표는 "이 계약은 67년 전통과 역사를 가진 종합물류기업 국보의 물류 노하우와 스카이바이오의 뛰어난 기술력, EDGC헬스케어의 글로벌 네트워크와 파트너십의 위대한 만남"이라며 "우리나라 방역의 우수성을 전 세계에 알리고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 극복하는데 큰 기여를 할 것"이라고 강조했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr