보맵, 혁신금융서비스 '보험캘린더' 출시

보험상품·날짜 지정하면 간편하게 보험 가입

[아시아경제 오현길 기자] 보맵은 금융위원회 혁신금융서비스로 지정된 보험캘린더를 출시했다고 23일 밝혔다.

보험캘린더는 달력에 일정을 등록하듯 보험상품과 날짜를 지정하면 간편하게 보험가입을 할 수 있는 서비스다. 일회성이지만 반복가입이 잦은 자전거보험과 하이킹보험에 적용했으며 향후 상품을 확대할 예정이다.

보험캘린더를 활용하면 자전거보험과 하이킹보험 두번째 가입부터 약관동의와 상품설명 절차를 거치지 않고 간단하게 가입할 수 있다. 또 보험료 납입 단계에 간편결제 시스템을 도입해 가입 프로세스도 간소화했다.

류준우 보맴 대표는 "보험캘린더는 복잡한 보험가입 절차를 간소화해 고객들의 불편함을 해소하고 소비자 편의성을 높인 점을 인정받아 혁신금융서비스로 선정됐다"며 "고객중심의 보험 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr