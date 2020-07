이인영 "대북 식량·의료 지원, 째째하지 말고 통 크게 했어야"

통일부 장관 인사청문회

"주한미군, 주둔이 맞다"

이인영 통일부 장관 후보자는 23일 "북한에 대한 식량·의료지원 등은 망설임 없이 해야 본다. 째째하지 말고 통 크게 했어야 한다고 생각한다"고 말했다.

이 후보자는 이날 국회 외교통일위원회가 개최한 인사청문회에서 "먹는 것, 아픈 것, 죽기 전에 보고 싶은 것과 같은

인도적 문제는 정치적 문제와 분리하여 어떠한 경우에도 중단하지 않는다는 원칙이 필요하다"면서 이같이 말했다.

그는 또한 북한의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 우려하며 "평양이 보다 전향적으로 코로나19 협력의 장으로 나왔으면 한다"고 덧붙였다.

이 후보자는 주한미군의 철수 등과 관련해서는 주둔이 필요하다는 입장을 분명히 했다. 이 후보자는 "주둔하는 것이 맞다고 (생각이) 정리되고 있다"면서 "향후에 동북아 전략적 균형과 힘의 균형에 대해서 한미동맹이 군사적 측면에서도 유지될 필요가 있다고 생각하기 때문"이라고 설명했다.

이날 이 후보자는 미래통합당 지성호 의원이 인사청문회장에 설치된 스크린에 북한에 억류된 한국인 6명 중 일부의 사진을 띄우며 누구인지를 묻자 "잘 알지 못한다"라고 답했다가, '통일부 장관 내정자가 북한에 억류된 국민도 모르냐'는 지 의원의 질책에 "아직 몰랐다. 오늘 배우겠다"고 말했다.

그러면서 "(북한에 억류된 한국인들이) 기회가 되는 대로 다시 남으로 돌아올 수 있도록 적극 노력하겠다는 의지를 분명히 말씀드린다"고 덧붙였다.

