[골프토픽] '빅오픈 챔프' 박희영 "드라이브온챔피언십 출격"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'빅오픈 챔프' 박희영(33ㆍ이수그룹ㆍ사진)이 5개월여 만에 재개되는 미국여자프로골프(LPGA)투어에 출격한다.

LPGA투어는 23일(한국시간) 드라이브온챔피언십(총상금 100만 달러)의 출전 엔트리를 공개했다. 지난 2월 호주여자오픈을 끝으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 올해 일정을 중단했다가 오는 31일 미국 오하이오주 털리도에서 다시 열리는 대회다. 한국은 박희영을 비롯해 양희영(31ㆍ우리금융그룹), 전인지(26ㆍKB금융그룹), 신지은(28ㆍ한화큐셀) 등이 이름을 올렸다.

반면 '코로나19' 감염을 우려해 세계랭킹1위 고진영(25), 3위 박성현(27), 6위 김세영(27ㆍ미래에셋), 10위 김효주(25ㆍ롯데)는 모두 불참한다. 세계랭킹 10위 이내 선수 가운데는 2위 넬리 코르다, 4위 대니엘 강(이상 미국), 8위 이민지(호주), 9위 렉시 톰프슨(미국) 등 4명이 나선다. LPGA투어는 이 대회 이후 마라톤클래식, 스코틀랜드여자오픈, AIG여자오픈, 아칸소챔피언십이 이어진다.

