KB손보, 자연재해 피해 보상하는 소상공인 풍수해공제 출시

KB?손보·행정안전부·중소기업중앙회 업무협약

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 지진, 태풍, 홍수와 같은 자연재해로 피해를 입은 소상공인 사업장을 보호하기 위한 '소상공인 풍수해공제'를 출시했다고 23일 밝혔다.??

상가, 공장 등 사업장 건물 뿐만 아니라 각종 시설과 기계, 재고자산 등에 대해 풍수해로 인한 손해를 보장하는 상품으로, 정부와 지자체에서 공제료의 59~92%를 지원하는 정책보험 상품이다.??

KB손보는 공제 출시를 위해 행정안전부, 중소기업중앙회와 업무 협약을 맺었다.

행안부는 풍수해공제 사업 운영을 관장하며, 중기중앙회는 계약체결과 증권발행, 가입안내 등 업무를, KB손보은 공제계약 인수,사고접수 및 보상처리 업무를 담당하게 된다.??

상가나 공장 소유자 뿐만 아니라 세입자도 가입이 가능해 시설 및 재고자산 등에 대해 보장을 받을 수 있으며, 모바일을 통해 언제 어디서나 간편하게 가입이 가능할 수 있다.

KB손보는 "최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 어려워진 경제상황 속에서 소상공인 분들에게 공제라는 안전장치를 제공하는 계기가 됐다"며 "다양한 기관 및 업체와의 협업을 통해 상생을 도모하고 더 나은 사업환경 조성에 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.?

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr