TV홈쇼핑과 SNS 라이브를 동시에…CJ오쇼핑 '요즘 뷰티'

[아시아경제 이승진 기자] CJ ENM 오쇼핑부문 뷰티 기획프로그램 '요즘 뷰티'가 TV홈쇼핑과 소셜네트워크서비스(SNS) 라이브를 동시 방송하는 신선한 시도로 주목받고 있다.

CJ ENM 오쇼핑부문은 지난 11일 ‘티르티르 로즈마리 에센스’를 선보인 '요즘 뷰티' 방송에서 1만5000세트 이상의 에센스가 판매됐다고 23일 밝혔다. 이날 방송에는 ‘티르티르’ 대표이자 약 20만명의 팔로워를 보유하고 있는 인플루언서 이유빈씨가 직접 출연해 인스타그램 라이브를 동시에 진행해 기존 홈쇼핑 고객 이외에 2030 젊은 고객들이 1000명 이상 방문했다.

CJ ENM 오쇼핑부문은 인스타그램 유명 인플루언서가 SNS 라이브 스트리밍으로 홈쇼핑 상품을 생중계하며 팔로워들과 실시간 소통을 나누는 쌍방향 방송이 모객 효과가 뛰어남이 증명된 만큼 앞으로 쇼핑 공간을 TV에 한정 짓지 않고 SNS로까지 확장할 예정이다.

생방송 전 인플루언서 인스타그램 피드를 활용해 상품을 미리 소개해 선주문을 이끌고, 생방송 중에는 SNS 라이브를 통해 제품 설명 및 사용 팁 등을 전하며 고객들이 더 다양한 플랫폼에서 CJ오쇼핑의 제품을 만나볼 수 있도록 할 계획이다.

이에 CJ ENM 오쇼핑부문은 오는 25일 오후 12시 40분 '셉 라비앙 오로라 립 컬렉션' 방송에서 인플루언서 협업을 진행하며 고객 접점을 극대화한다. ‘라비앙’은 인스타그램 팔로워 14만 명 이상을 보유한 뷰티 인플루언서 '핑시언니’가 2017년 론칭한 브랜드다. '핑시언니'는 온라인 뷰티 쇼핑몰 '핑크시크릿'의 대표(박현선)로 전문적인 뷰티노하우를 전하는 등 높은 파급력 지녔다.

이재웅 CJ ENM 오쇼핑부문 리빙콘텐츠팀장은 "젊은 고객들이 자주 찾고 전문성까지 갖춘 소셜 인플루언서의 영향력이 점점 커지면서 홈쇼핑 뷰티 방송 패러다임도 변화하고 있다”며 “앞으로 CJ오쇼핑은 새롭고 재미있는 시도들로 고객들께 차별화된 쇼핑 경험을 제공하며 급변하는 유통 및 미디어 환경에 빠르게 대응해 나갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr