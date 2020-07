K쇼핑-전라남도, 우수 특산물 판로 확대 위한 MOU 체결

[아시아경제 임혜선 기자] KTH가 운영하는 디지털 홈쇼핑 K쇼핑이 지난 22일 전라남도와 우수 농수특산물 판로 확대를 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다.

K쇼핑과 전라남도는 지난 22일 전라남도청에서 진행된 업무 협약 체결식에서 우수 농특산물 발굴에 적극 협력하고 중소 농가와 농식품 업체의 판로 확대 및 판매 증진에 기여할 것을 약속했다. 이날 협약식에는 김영록 전라남도지사와 KTH 이필재 대표이사 등이 참석했다.

전라남도는 친환경 농산물 및 수산물 인증면적과 친환경축산물 생산인증 농가 수 1위를 차지하는 등 친환경 농수산업의 중심지로 주목받고 있다. 또한 스마트팜 혁신밸리 조성, 해양쓰레기 제로화 등의 프로젝트로 지속가능한 생명산업을 위한 노력을 지속하고 있다.

K쇼핑은 오는 27일 우수한 지역 특산물을 판매하는 '하진쓰 맛집(하진’s 맛.Zip)'을 통해 전라남도산 초당옥수수 판매 방송을 시작으로 다양한 상품을 선보일 예정이다. K쇼핑은 해남군청과의 업무협약을 토대로 발굴한 '땅끝햇살 수(秀) 쌀'과 아이스 군고구마 상품을 하진쓰 맛집에서 이미 선보인 바 있다. 전라남도와의 업무 협약을 기반으로 향후 더 다양한 특산물을 발굴해 지역 중소상공인의 판로 확대를 위해 노력할 계획이다.

이에 더해 K쇼핑은 TV 판매방송뿐만 아니라 K쇼핑 온라인 몰과 모바일에서 ‘남도장터’ 브랜드관을 오픈해 운영할 계획이다. K쇼핑 신선식품 전문 브랜드인 ‘K쇼핑 파머스’를 통해 TV앱에도 입점해 상품 판로를 확대한다.

KTH 이필재 대표는 "K쇼핑은 최근 침체된 지역경제 활성화는 물론 인지도 부족으로 유통 및 판매에 어려움을 겪는 지역 중소상공인들 지원에 힘쓰고 있다"면서 "전라남도와의 업무 협약을 통해 우수 농특산물의 진가를 알릴 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

