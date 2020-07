[굿모닝 증시]4분기 연속 흑자 달성한 '테슬라' 후광볼까…종목 차별화 장세 기대

[아시아경제 오주연 기자] 전기차 업체 테슬라가 올 2분기 '어닝 서프라이즈'를 기록하면서 국내 증시에도 관련 종목들을 중심으로 한 차별화 장세가 기대된다.

테슬라는 2분기 주당순이익이 2.18달러를 기록하며 시장예상치를 크게 웃돌았다. 또한 4분기 연속 흑자까지 달성해 '재무 생존성' 요건을 갖추며 S&P500지수 편입 조건을 충족시켰다. 이 덕분에 시간 외로 주가가 상승하고 있다는 점은 국내 증시에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

그러나 미국과 중국 정부의 상대국 영사관 폐쇄 조치는 부담이다. 외국인들의 수급에 따라 변화가 생길 수 있다는 진단이 나온다. 22일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 기자회견에서 중국 영사관 추가 폐쇄에 대해 "언제나 가능"하다고 답했다.

◆서상영 키움증권 연구원=미국과 중국 정부의 상대국 영사관를 폐쇄 조치는 한국 증시에 부담을 줄 것으로 예상된다. 미·중 마찰 격화는 투자심리 위축 요인으로 작용할 개연성이 높기 때문이다. 여기에 역외 위안화가 달러 대비 0.6% 약세를 보이는 등 신흥국 환율의 달러 대비 약세는 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점 또한 부담이다.

다만, 미 공화당 상원과 행정부가 추가 실업수당을 기존의 600달러 증액에서 400달러로 줄이는 대신 기간을 연말까지 연장하는 방안을 발표한 점은 긍정적이다. 물론 장 마감 후 MS가 양호한 실적 발표 불구 클라우드 서비스 성장률이 전분기 보다 둔화됐다는 소식으로 3% 하락 중이라는 점은 부담이다. 하지만 테슬라가 4개 분기 연속 흑자를 기록하자 시간 외로 4% 상승 중이라는 점은 안도감을 줄 것으로 전망된다. 이러한 변화 요인을 감안, 한국 시장은 개별 종목 장세가 펼쳐지는 가운데 외국인의 수급에 따라 등락을 보이는 장세가 예상된다.

◆한대훈 SK증권 연구원=테슬라의 2분기 주당순이익은 2.18달러를 기록하며 시장예상치(0.03달러)를 크게 상회하며 4분기 연속 흑자를 달성했다. 매출은 60.4억달러를 기록하며 역시 예상치를 크게 상회했다. 4분기 연속 흑자를 기록하면서 테슬라는 마침내 S&P500지수의 편입요건을 충족했다. 이번 테슬라의 실적발표가 중요했던 이유는 테슬라의 S&P500 편입여부와 맞물려 단기급등에 따른 가격부담이 나타나고 있는 성장주들에 대한 중요한 바로미터가 됐기 때문이다.

연초 이후 글로벌 성장주는 12.5% 상승한 반면, 가치주는 14.8% 하락했다. 테슬라가 성장주 상승에 큰 기여를 한만큼, 자칫 테슬라의 실적부진에 따른 S&P500 편입 실패는 성장주의 차익실현 매물 출회의 빌미로 작용할 것이라는 우려가 높았다. 우려와 달리 테슬라는 시장 예상치를 크게 상회하는 2분기 실적을 발표하면서 시장의 불안감을 잠재울 것으로 예상된다.

성장주의 밸류에이션에 대한 우려는 어느정도 경감될 것으로 기대된다. 아직 미국 빅테크 기업들의 실적발표가 남아 있어 예단하기는 어렵지만, 성장주는 주도주의 역할을 이어갈 것으로 전망한다.

