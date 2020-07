운항 중 선박에서 위성 방송으로 해양 기상 정보 받는다

무선 팩스에서 천리안 위성 2A 활용



[아시아경제 이현주 기자] 운항 중인 선박에서 위성 방송을 통해 해양 기상 정보를 접할 수 있게 된다.

기상청은 기존 무선 팩스로 제공하던 자료를 천리안 위성 2A호를 활용해 디지털 해양 기상 정보를 제공한다고 23일 밝혔다.

앞서 기상청은 1966년부터 선박의 해상활동과 안전에 필요한 기상특보, 태풍 정보, 일기도 자료 등을 해양 기 방송을 무선 팩스로 제공해 왔다. 그러나 종이 출력의 낮은 품질과 수신 거리 제약 등으로 활용도가 낮았다. 이번에 위성으로 해양 기상 정보를 받게 되면 천리안 위성 2A호 반경 3700㎞ 영역에서도 수신이 가능하다. 해상바람 및 파고 예상도 등은 동아시아지역에서 약 4일간 3시간 간격, 전 세계에 대해서는 12일간 6시간 간격으로 예측 정보가 제공된다.

위성을 통한 해양 기상 정보는 세계에서 유일하며 무료로 제공된다. 해양 기상 위성 방송 소규모 방송수신기는 국내에서 개발돼 가격 부담이 적고 설치비 지원도 추진되고 있다. 최근 해양경찰청, 한·중페리, 기상 1호 선박을 활용해 시험 운영을 완료했으며 앞으로 어민, 레저 선박은 물론 인도네시아 기상청 선박까지 수신기 보급을 확대할 예정이다.

