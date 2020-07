미국, 중국 총영사관 폐쇄...美中 갈등 점입가경(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 미국이 휴스턴 주재 중국 총영사관을 3일(72시간) 내에 폐쇄하라고 요구하면서 미중 갈등이 심화되고 있다. 중국은 이를 거세게 비난하면서 '맞대응' 차원에서 후베이성 우한시 주재 미 영사관 폐쇄를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

22일 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "21일 미국이 갑자기 휴스턴의 중국 총영사관을 폐쇄하라고 요구했다"고 말했다. 왕 대변인은 이어 "우리는 미국이 잘못된 결정을 즉각 취소할 것을 촉구한다. 미국이 고집을 부린다면 중국은 반드시 단호한 조처를 할 것"이라고 강조했다.

왕 대변인은 특히 "일방적인 정치적 도발로 국제법을 심각하게 위반한 것이며 중미 관계를 의도적으로 훼손했다. 중국은 미국의 난폭하고 부당한 행동을 강력히 규탄한다"고 말했다. 그러면서 "일방적으로 단기간에 휴스턴 총영사관을 폐쇄하라는 것은 미국의 중국에 대한 조치가 이례적으로 높아진 것"이라고 지적했다.

미국 국무부는 중국 총영사관 폐쇄 요구가 "미국인의 지적 재산권과 개인 정보를 보호하기 위한 것"이라고 언급했다. 모건 오테이거스 국무부 대변인은 기자들에게 "비엔나협약에 따라 각 국가는 다른 나라의 내정에 간섭하지 않을 의무가 있다"면서 이같이 말했다. 그는 "미국은 중국이 우리의 주권을 침해하고 우리 국민을 위협하는 것을 용인하지 않겠다"고 덧붙였다.

한편 미국의 이번 조치는 미중 양국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 책임론부터 홍콩보안법, 남중국해 영토 분쟁, 신장위구르자치구 인권 문제, 대만 문제, 화웨이 제재 등 여러 사안에서 충돌하고 있는 가운데 나온 것이라 양국의 갈등이 극한으로 치닫고 있다. 중국은 미국의 조치에 대한 맞대응으로 우한 주재 미국 총영사관 폐쇄를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr