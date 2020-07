"물에 밥만 말아 먹여" 제주 일부 어린이집 '부실 급식' 논란…학부모 '분통'

평등보육노조, 부실급식 사진 등 공개

"우리아이 다니는 어린이집 아닌지..." 불안 확산

학부모 "해당 어린이집 공개하고 처벌 강화해야" 분통

노조, 어린이집 부실·불량급식 문제 신고센터 운영 방침

[아시아경제 김수완 기자] 제주지역 일부 어린이집에서 부실·불량 급식이 제공되고 있다는 주장이 제기된 가운데, 학부모들은 각종 온라인 커뮤니티, 맘카페 등을 통해 분통을 터뜨리고 있다. 특히 급식의 양도 적고 반찬이 거의 없는 등 질적으로도 부실하다는 지적이다.

제주지역 어린이집 보육교사로 구성된 제주평등보육노동조합은 22일 제주도청 앞에서 기자회견을 열고 제주지역 어린이집 부실·불량급식의 실태를 폭로했다.

이날 현장에서 어린이집에서 근무하거나 근무했던 보육교사들은 부실한 급식 현장 사진을 직접 공개하고, 제주도 차원의 실태조사와 대책 마련을 촉구했다.

노조는 "정부는 이달 초 전국 유치원·어린이집 설치 급식소에 대한 위생 점검에 나서면서 현재 제주지역 어린이집에서도 대대적인 위생 점검이 이뤄지고 있다"며 "하지만 이번 제주도 보육행정 당국의 전수조사에 대해 벌써 보여주기식 점검이라는 이야기가 흘러나오고 있다"고 주장했다.

노조는 일부 어린이집에서 실제 제공했던 급식과 다른 내용의 관련 서류를 한꺼번에 준비하는 식으로 점검에 대비하고 있다고 주장했다. 또한, 그동안 아이에게 제공했던 음식 재료를 숨기고, 불량한 위생 상태를 덮기 위해 대대적인 급식실 청소를 하고 있다고도 했다.

이날 노조가 공개한 사진을 보면 식판에 두어 수저 분량의 쌀밥과 작은 두부 1조각만 들어있는 국, 생선 살과 깍두기 조금이 전부였다.

특히 노조는 제주 시내 한 어린이집의 경우 점검이 나오는 날을 제외한 1년 내내 아무런 반찬 없이 국이나 물에 밥만 말아 아이들에게 점심으로 먹이고 있다고 밝혔다.

어린이집 부실급식 폭로가 나오자 지역 맘카페를 중심으로 학부모들은 "아이들에게 저런 급식을 먹이다니 말이 되냐", "돈을 냈는데 겨우 물과 밥만 나오다니 믿기지 않는다" 등 분통을 터뜨리고 있다.

한 학부모는 "애들이 먹는 음식으로 장난을 치다니 천벌 받을 것"이라면서 "아이를 키우는 입장에서 너무 화가 난다. 해당 어린이집을 공개하고 이런 일이 다시는 없도록 강력히 처벌해라"라고 목소리를 높였다.

또 다른 학부모도 "우리 아이가 다니는 어린이집은 아닌지 걱정된다"라면서 "식단표와 실제 급식이 다른 곳이 많다던데 애들한테 급식 사진을 찍어오라고 해야 하나 고민된다. 이래서 애들을 믿고 맡길 수 있겠냐"라고 토로했다.

앞서도 충북 청주의 한 어린이집이 원아들에게 부실 급식을 제공해 청주시가 시정명령을 내린 바 있다.

청주시는 지난해 청원구 오창읍 소재의 A 어린이집이 식단과 다른 음식을 제공한 내용을 확인해 시정명령을 내렸다.

A 어린이집은 원아들에게 간식으로 호박죽을 제공한다고 공지했지만, 실제로는 흰죽을 먹인 것으로 파악됐다. 그뿐만 아니라 부패한 과일 등을 보관한 사실도 확인됐다.

당시 청주 지역 맘카페에는 A 어린이집의 부실 급식 문제를 성토하는 글이 게시됐다.

작성자는 어린이집 급식 사진을 게시하며 "(어린이집) 카페에서 올리는 사진과 실제 아이들의 식판이 확연히 차이나지 않느냐"라며 "엄마들이 하나같이 아이들이 하원 후에 간식을 엄청나게 찾는다고 한다"라고 주장했다. 그러면서 "오전 간식으로는 꿀꿀이죽도 아니고 흰 밥을 끓여 아무것도 없이 주고 있다"라며 분통을 터뜨렸다.

김호영 공공운수노조 보육지부 비리 고발센터장은 CBS '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "이런 일(어린이집 부실급식)은 일상적으로 일어나는 일들이다"며 "이런 일이 발생하면 그 뒤의 해결 과정이 문제가 잘 해결이 안 돼 무력감을 많이 느낀다"라고 말했다.

김 센터장은 "센터에서 지난 2018년 10월 어린이집 비리 근절 실태조사를 한 결과, 어린이집 교사들이 단 하루 만에 228명 정도의 제보가 들어왔다"라며 "응답자 중 71.9%가 음식 재료 구매 등의 급식 비리가 의심되는 정황을 목격하거나 직접 경험했다고 응답했다"라고 밝혔다.

그러면서 "음식의 질이 떨어지고 양도 되게 적은 것은 일반적인 일"이라며 "최근에는 부실한 급식 실태를 감추려 (어린이집에서) 거짓 사진을 올리기도 한다. 요즘에는 두 버전으로 찍는다. 하나는 적절한 양으로 학부모들에게 공개되는 것이고, 실제 운영되는 급식판은 따로 있다"라고 지적했다.

한편 노조는 급식과 관련한 어린이집 시설 운영을 감시하고 개선하기 위해 어린이집 부실·불량급식 문제 신고센터를 운영한다는 방침이다.

센터는 제주지역 어린이집 500여 개소에 4천여 명에 달하는 보육교사 노동자로부터 직접 신고를 받는 방식으로 운영된다.

노조는 "그동안 도 보건당국에 부실·불량 급식과 관련한 대책 논의를 위한 간담회를 여러 차례 요구했지만, 보건당국은 이에 응하지 않았다"며 "앞으로 현장 노동자로부터 직접 부실·불량 급식 사례를 신고받아 재차 기자회견을 통해 공개하고 보건당국에 신고할 예정"이라고 밝혔다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr