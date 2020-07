추미애 "전국 검사장 회의, 윤석열의 세 과시"

[아시아경제 강나훔 기자] 추미애 법무부 장관이 22일 윤석열 검찰총장이 전국 고검장 및 검사장 회의를 소집한 데 대해 "장관 지휘가 부당하다고, 세 과시를 하면서 알리려고 한 게 아닌가 짐작한다"고 말했다.

추 장관은 이날 대정부 질문에서 검사장 회의의 경과와 결과를 알고 있느냐는 박범계 더불어민주당 의원의 질문에 이같이 말했다.

추 장관은 수사권지휘 발동 이유에 대해 "검찰총장의 이른바 직연, 직장에서 오래 쌓은 인연이라고 할 수 있다. 그런 관계에 있는 사람이 이번 (검언유착) 사건과 연계돼 있다"고 설명했다.

이어 "(윤 총장은) 당초 스스로 회피하고자 대검찰청 부장회의를 소집하고 손을 떼겠다고 한 바 있다"면서 "그 약속을 어기고 부장회의가 그런 결론을 내리지 않았음에도 전문수사자문단을 일방적으로 소집하고 수사팀의 의견은 듣지 않았다"고 했다.

그러면서 "수사자문단을 추진하지 않도록 여러 차례 권고를 했는데 듣지 않고 수사의 중립성을 해칠 우려가 농후해 지휘권을 발동하게 된 것"이라고 말했다.

추 장관은 이동재 전 기자와 한동훈 검사장 간의 '부산 만남 대화 녹취록'과 관련해선 "일개 장관이라는, 검사장이라는 검찰 고위 간부로부터 그런 막말을 듣는 것에 대해 상당히 자괴감을 느꼈다"고 말했다. 그러면서 "(해당 녹취록이야말로) 유착의 증거라고 생각한다"고 말했다.

