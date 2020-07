[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 22일 전액공급방식 환매조건부채권(RP) 제도를 추가 연장하지 않고 7월말 종료하겠다고 밝혔다. 증권사 등의 자금조달 여건이 개선됐고, 만기도래 규모 대비 저조한 입찰수요를 감안한 결정이다.

다만 한은은 현재의 정례 전액공급방식 RP매입이 종료되더라도 금융회사의 자금조달 여건이 악화되거나 금리변동성이 확대되는 등 금융시장이 불안해지면 전액공급방식 RP 매입을 재개할 예정이다. 또 비정례 RP 매입 등을 통해 시장에 유동성을 공급할 계획이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr