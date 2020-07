검찰, ‘펀드 사기’ 김재현 대표 등 옵티머스 경영진 4명 기소

[아시아경제 김형민 기자] 펀드 사기 혐의를 받는 옵티머스자산운용 경영진 4명이 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 조사1부(오현철 부장검사)는 이날 ▲특정경제범죄가중처벌법상 사기 ▲사기 ▲자본시장법상 위반 ▲사문서위조 ▲위조사문서행사 혐의로 김 대표와 옵티머스 이사 윤모씨를 구속 기소, 다른 이사 송모(50)씨는 불구속 기소했다.

옵티머스 2대 주주 이모씨는 ▲특정경제범죄가중처벌법상 사기 ▲사기 ▲자본시장법상 위반 혐의만 적용해 구속 기소했다.

이씨는 옵티머스 펀드의 자금이 흘러 들어간 대부업체 D사 대표다.

김씨 등은 2018년 4월~2020년 6월 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900명으로부터 1조2000억원을 끌어 모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의를 받는다.

이씨를 제외한 3명은 지난 4~6월 펀드 판매사들의 실사 과정에서 건설회사로부터 공공기관 매출채권을 양수했다는 허위 내용의 매출채권 양수도 계약서 약 176장을 위조해 사용한 혐의도 받는다.

검찰은 현재 이혁진 전 대표 시절 초창기 펀드 투자의 문제점을 살피며 수사를 확대하고 있다.

이 전 대표 시절부터 옵티머스 펀드 사기를 기획한 것으로 의심되는 인물의 신병 확보 시도에도 나섰다.

검찰은 지난 20일 코스닥 상장 화장품 회사 '스킨앤스킨' 신규사업부 총괄고문 유모씨에 대해 구속영장을 청구했다.

서울중앙지법 최창훈 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분께부터 유씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속의 필요성을 심리했다. 유씨의 구속 여부는 오후 늦게 나올 것으로 보인다.

