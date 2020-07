신동근 "'4전5기의 전략가'…재보궐 승리의 수훈갑될것" 최고위원 출마

[아시아경제 원다라 기자] 신동근 더불어민주당 의원(재선· 인천 서구을)이 민주당 최고위원 경선에 출마했다. 신 의원은 출마선언을 하며 "4전5기의 근성으로 재보궐선거, 대선, 지방선거 승리의 수훈갑이 되겠다"고 강조했다. 신 의원은 당내 현안인 서울·부산시장 재보궐 선거와 후보를 내야하는지와 관련해선 "선거를 포기하는 것은 정당이 아니다"는 입장을 밝혔다.

신 의원은 22일 오후 국회에서 출마선언 기자회견을 갖고 "민주당은 내외부 요인이 어우러진 복합적 위기상황"이라면서 "위기돌파를 위해 비상한 지도부를 구성해야 한다"고 말했다.

그는 "제가 생각하는 나라다운 나라의 핵심 3대 과제는 '더 많은 인권, 더 좋은 민주주의, 더 높은 평등'"이라면서 "위기극복을 위한 묘약이 따로 있지 않다. 해야할 일을 제대로 하는 것이 유일한 위기 극복의 길"이라고 강조했다.

이어 "문재인 정부는 누가 뭐래도 진보개혁 정부여야 한다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 설치 등 검찰 개혁, 법원개혁을 반드시 이뤄내야 한다. 언론개혁도 필요하다"면서 "저 신동근은 당의 왼쪽 미드필더 역할을 하는 최고위원이 되고자 한다"고 말했다.

또 "불평등, 사회양극화 완화를 위한 정책을 적극적으로 추진해야 한다. 왼쪽 미드필더로 공격할땐 사정없이 공격하고, 수비할땐 끈질기게 막아낼 것"이라면서 "경제민주화, 공정경제의 보루가 되겠다"고 강조했다.

그러면서 "신동근 하면 진보개혁적인 정치인, 전략적인 사람, 4전5기의 근성있는 사람으로 통한다"면서 "최고위원이 돼 신동근의 전략적 역량, 근성을 맘껏 쏟아붓겠다. 내년 재보궐선거, 내후년 대선과 지방선거 승리의 수훈갑이 되겠다"고 말했다.

신 의원은 '중요한 선거들을 앞둔 민주당에서 최고위원으로 어떤 역할을 할수 있다고 보나'라는 질문에 "재선이지만 (국회의원 선거에만) 선거 4번 떨어지고, 2번 당선돼 총 6번의선거를 치뤘다"면서 "선거 흐름을 바라보는 관점, 당내 현안들에 대해 전략적으로 비전을 제시하는 부분들(에 강점이 있다)"고 말했다.

'서울·부산시장 재보궐 선거에서 민주당이 후보를 내야 한다고 보나'라는 질문에는 "선거를 포기하는 것은 정당이 아니라고 생각한다"고 강조했다. 그는 "선거에 출마하는 것은 당원의 의지, 최고지도부가 정무적으로 결단해야 하는 부분"이라면서 "과거 당헌당규가 만들어졌을때의 상황이 있겠지만, 제가 판단할때는 과잉입법이었다고 본다"고 말했다.

한편 민주당 전당대회는 다음달 29일 치러진다. 신 의원을 비롯해 노웅래(4선·서울 마포갑) 의원, 이원욱(3선·경기 화성을) 의원, 김종민 의원(재선·충남 논산계룡금산), 이재정(재선·경기 안양동안을) 의원, 한병도 의원(재선·전북 익산을), 소병훈 의원(재선·경기 광주갑), 양향자 의원(초선·광주 서구을), 염태영 수원시장, 정광일 안중근평화재단청년아카데미 대표가 최고위원 후보로 등록했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr