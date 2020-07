정세균 "朴시장 진상규명 필요하지만 법·제도 따라 순리대로 이뤄져야"

[아시아경제 이지은 기자] 정세균 국무총리가 고 박원순 서울시장 사건에 대한 진상규명에 대해 "필요하지만 법과 제도에 따라 순리대로 이뤄질 일"이라고 말했다.

정 총리는 22일 국회 대정부질문에서 김태흠 미래통합당 의원의 질의에 답해 "법과 제도에 의해서 밝혀질 건 밝혀지고 누군가가 책임질 것"이라며 이같이 말했다.

문재인 대통령이 페미니스트를 자처하면서도 별다른 입장을 내지 않는 것에 대해서는 "박 전 시장 상황은 매우 안타까운 일"이라며 "대통령께서 다른 국정을 돌보고 계시기 때문에 그 부분에 대해서는 말씀을 하실수도 있고 안하실 수도 있다"고 말했다. 이와 관련, 통합당 의원들 사이에서 야유가 나오기도 했다.

김 의원이 '문 대통령의 성인지 감수성이 내 편에만 작동 안하는 것인가'라고 묻자 "아니"라고 답하기도 했다.

피해자의 고소 사실이 유출된 것에 대해서는 "만약에 피해자의 고소사실이 전달이 되었다면 특히 그것이 진원지가 경찰이나 정부쪽이라면 그것은 책임이 따를 일"이라면서도 "현재 수사중이고 고발도 이뤄진 사항이므로 제가 직접 그걸 확인하는 것은 적절치 않다"고 말했다.

이와 관련해 민주당이 보궐 후보를 내야 하는지에 대해서도 "제가 현재 국무총리라 정당 문제에 대해서 왈가왈부하는 것은 적절치 않다"며 "제가 당에서 일할 때 보궐선거를 유발한 정당은 후보자를 내지 말잔 말을 했고, 상대 정당 대표도 호응했지만 지난 15년동안 어느 정당도 실천하지 않았다"고 답했다.

