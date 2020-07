경기도 '배민'아닌 공공배달앱 10월 시범 서비스한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오는 10월부터 화성 등 3개 지역에서 공공배달앱 시범 서비스를 시작한다.

코리아경기도주식회사는 도민의 생활 편의 증진 및 소상공인의 권익 보호를 위해 추진하는 '공공배달앱 구축사업'(가칭) 서비스 시범지역으로 화성ㆍ오산ㆍ파주 등 3개 지역을 최종 확정했다고 22일 밝혔다.

앞서 경기도주식회사는 지난 달 도내 31개 시ㆍ군을 대상으로 공공배달앱 시범지역을 공모했다.

시범지역 공모에는 화성ㆍ오산ㆍ파주ㆍ시흥ㆍ포천ㆍ광주 등 6개 지역이 신청서를 제출했다.

도는 이번에 선정된 3개 시범지역을 대상으로 다음 달 초 컨소시엄사업자 등 성공적인 공공배달앱 추진을 위한 다자간 업무협약을 체결한다.

도는 오는 10월 공공배달앱 출시를 목표로 하고 있다.

이석훈 경기도주식회사 대표는 "시범지역 내 안정적 서비스 운영 경험을 통해 완성도 높은 공공배달앱이 도내 전 지역으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

서철모 화성시장은 "상인과 소비자의 적극적인 참여를 이끌어 내 지역경제 선순환을 도모하겠다"고 약속했다.

곽상욱 오산시장은 "시범사업을 성공적으로 추진해 타 시ㆍ군의 롤 모델이 될 수 있도록 준비하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr