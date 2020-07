속보[아시아경제 김형민 기자] 옵티머스자산운용의 펀드 사기 사태를 수사하는 서울중앙지검 조사제1부가 22일 김재현 대표 등 옵티머스 경영진 4명을 기소했다.

