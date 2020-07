관광공사, T맵으로 언택트관광지 방문하면 경품 제공

[아시아경제 김흥순 기자] 한국관광공사는 여름 휴가철 여행수요 분산을 위해 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 179,206 전일가 215,500 2020.07.22 13:41 장중(20분지연) close 의 디지털 지도 서비스 T맵을 활용한 이벤트를 한다고 22일 밝혔다.

23일부터 8월19일까지 관광공사와 지역관광공사가 선정한 언택트(비대면) 관광지와 야간관광지 중 100곳을 T맵 목적지로 설정해 방문하면 추첨을 통해 치킨세트, 커피, 빙수, 문화상품권 등 경품을 제공한다.

경북지역 관광지를 방문할 경우 경북 농특산물 쇼핑몰인 '사이소'에서 사용가능한 모바일상품권도 받을 수 있다. 숙박플랫폼 '여기어때'와 전국 숙소 20% 할인쿠폰(최대 3만원) 발급 이벤트도 진행한다. T맵 내 이벤트 배너를 통해 참여할 수 있다.

관광공사는 T맵 내 자녀동반 여행지, 사진 찍기 좋은 곳, 휴식여행지 등 다양한 테마별 여행지를 소개하는 서비스도 23일부터 시작한다. 정창욱 관광공사 국민관광전략팀장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 관광지 개방 여부가 계속 바뀔 수 있다"며 "사전에 관광지 개방여부를 꼭 확인해야 한다"고 강조했다.

