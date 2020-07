김재련 "서울시청 압수수색영장 기각, 매우 안타깝다"

[아시아경제 송승윤 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 피해자의 법률 대리인인 김재련 법무법인 온·세상 대표 변호사가 서울시 관계자들의 성추행 방조 의혹을 수사하기 위해 경찰이 신청한 서울시청 압수수색 영장이 기각된 데 대해 "피해자를 대리하는 변호사의 입장으로서 매우 안타깝다"는 입장을 밝혔다.

김 변호사는 22일 진행된 '서울시장에 의한 위력 성폭력 사건 2차 기자회견'에서 법원이 서울시청 압수수색 영장을 기각한 것과 관련해 "처음 피해자를 상담하고 8일 고소한 뒤 새벽까지 진술을 이어나간 것은 최대한 신속하게 피고소인이 소지한 기기 등을 압수수색하고 실체 진실을 발견해 나가기 위해서였다"며 "피고소인 사망으로 피해자가 법적 공방을 벌이고 법정에서 말할 권리조차 박탈당한 셈이라 대리인으로서 유감스럽다"고 이같이 밝혔다.

서울중앙지법은 이날 오전 서울지방경찰청이 서울시청 및 고 박 전 시장이 사용한 휴대전화 등에 대해 신청한 압수수색영장을 기각했다.

법원은 "피의자들에 대한 범죄 혐의사실의 소명이 부족하다"며 "범죄 혐의사실과 압수·수색할 물건과의 관련성 등 압수·수색의 필요성에 대한 소명도 부족하다”고 기각 사유를 밝혔다.

이번 영장에는 고 박 전 시장의 아이폰 1대도 포함됐다. 현재 디지털포렌식 절차에 들어가긴 했으나, 조사 범위가 사망 경위로 한정돼 있어 성추행 고소 사건까지 포함해야 한다는 취지였다고 경찰은 설명했다.

경찰은 앞서 유튜브 채널 '가로세로연구소'가 고 박 전 시장의 성추행을 서울시 비서실 등이 묵인ㆍ방조했다며 고발한 사건에 대해 수사 중이다. 지난주부터 서울시 관계자들을 차례로 불러 조사하던 경찰은 압수수색을 통해 수사에 필요한 관련 자료 등을 확보하려 했으나 이번 영장 기각으로 인해 제동이 걸리게 됐다.

경찰 관계자는 "추후 보강수사 등을 통해 재청구 여부를 검토하겠다"고 밝혔다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr