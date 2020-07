윌로펌프, 공식 유튜브 채널 개편 이벤트

채널명 '윌로 코리아'

구독 화면 인증 추첨 경품

[아시아경제 김대섭 기자] 윌로펌프는 공식 유튜브 채널 개편을 기념해 구독 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트 기간은 내달 9일까지다. 윌로펌프 공식 유튜브인 '윌로 코리아' 채널을 구독 후, 블로그 이벤트 페이지에서 댓글로 구독 화면을 인증하면 된다. 추첨을 통해 빙수와 아이스크림, 커피 디저트 세트 등 경품을 증정한다.

윌로펌프는 일반 사용자에게 펌프 사용과 선정에 도움을 주는 '펌프 꿀팁', 전문가를 대상으로 한 펌프 이론 강의 '펌프 스쿨' 등 맞춤 콘텐츠를 보유하고 있다.

윌로펌프는 독일의 펌프 전문 글로벌 기업인 윌로그룹의 한국 법인이다.

윌로펌프 관계자는 "포스트 코로나 시대에 대비하기 위해 비대면으로 더 많은 고객들과 함께 정보를 나누고자 윌로펌프 유튜브를 개편했다"며 "임직원들의 아이디어가 가득한 콘텐츠로 고객 소통을 이어나가면서 일반 고객과 전문적인 지식이 필요한 분들을 아우를 수 있는 양질의 콘텐츠를 더욱 늘려 나갈 계획이다"라고 말했다.

