'16억 로또설' 휩싸인 SK바이오팜 "퇴사 후 재입사? 말도 안 돼"

직원 10여명 줄줄이 퇴사



[아시아경제 조현의 기자] SK바이오팜 주식이 상장 후 공모가의 4배 가까이 뛰면서 일부 직원들이 사표를 낸 것으로 알려졌다. 공모가의 2배 가격으로 시초가를 찍은 뒤 상한가로 마감한 상장 첫날부터 시세 차익을 보기 위해 퇴사 의사를 밝힌 직원도 있는 것으로 전해졌다.

22일 관련 업계에 따르면 SK바이오팜 주식 상장 이후 직원 10여명이 퇴사를 신청했다. 전체 임직원 수(207명)의 5% 수준이다.

SK바이오팜 임직원들은 1인당 평균 1만1820주를 우리사주로 배정받았다. 평균 투자원금은 5억7918만원이다. 팀장급의 경우 2만 주 이상을 받은 것으로 알려졌다.

이날 11시 11분 기준 SK바이오팜의 주가는 19만1000원으로 공모가(4만9000원)의 4배 가까운 수준이다. 전날 종가인 18만550원을 기준으로 주당 평가차익을 계산하면 1인당 시세차익은 16억원을 뛰어넘는다.

다만 우리사주는 상장 후 1년간 보호예수 돼 당장 차익 실현이 불가능하다. 그러나 퇴사를 하면 한 달 후 주식이 입고된다. 이 때문에 일부 임직원의 퇴사가 매매가 불가능한 우리사주를 매도해 차익을 실현하기 위한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있다.

SK바이오팜 관계자는 "상장 첫날(2일)부터 퇴사 의사를 밝힌 직원도 있었다"며 "퇴사자가 등장하면서 사내 분위기도 술렁이고 퇴사를 고려하는 경우도 늘고 있다"고 말했다.

일부에선 일부 SK바이오팜 직원들이 '퇴사 후 재입사'란 꼼수를 부릴 것이란 추측도 나오지만 전혀 사실이 아니라는 설명이다. SK바이오팜 관계자는 "퇴사 후 재입사는 100% 사실무근이다"며 "전혀 그런 방식을 고려하고 있지 않다"고 목소리를 높였다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr