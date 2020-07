경남도립거창대학, 4기 웰니스관광코디네이터 교육생 입소식 개최

서북부권 웰니스관광 코디네이터 전문가 양성



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남도립거창대학 항노화 서비스센터는 다목적강당에서 웰니스관광코디네이터 4기 교육생 입소식을 개최했다고 22일 밝혔다.

웰니스관광코디네이터 인력양성은 거창· 함양 ·산청· 합천군 4개 군과 연계한 웰니스관광 상생 일자리 창출 사업의 목적으로 한다.

교육 과정은 서북부권 생태자원을 활용해 웰니스관광 프로그램 운영에 활용할 수 있는 전문가 육성 과정으로 3년째 경남도립거창대학 항노화 서비스센터에서 진행되고 있다.

웰니스관광코디네이터 교육생은 거창· 함양 ·산청· 합천군 거주자를 대상으로 총 20명을 선발되었다.

또한, 웰니스관광비전과 전망, 명상, 한방약초, 숲·생태, 역사·문화 및 힐링 마사지 등에 대해 10주간(200시간) 이론과 실습을 해 배우게 된다.

이 교육과정을 모두 이수하게 된 교육생들은 이론과 실기시험을 통해 웰니스관광코디네이터 2급 자격증을 취득할 수 있다.

경남도립거창대학 총장은 이날 축사를 통해 “웰니스관광은 지역의 건강한 환경과 문화를 알리는 가치 있는 일이며 지역 특성에 맞는 관광프로그램을 개발·운영이 시급해 전문인력 양성은 중요하다” 며 “경남도립거창대학 항노화 서비스센터를 통해 지역의 웰니스관광을 활성화할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

