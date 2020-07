미래에셋, 홍콩 상장 ETF 순자산 1兆 돌파…"中신성장 테마 투자 인기"

클라우드컴퓨팅, 전기차 등 투자하는 ETF에 몰려

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용이 홍콩 시장에 상장한 상장지수펀드(ETF) 순자산이 1조원을 넘어섰다. 중국의 유망 신성장 종목에 분산투자하는 다양한 ETF가 인기를 끌었다는 분석이다.

미래에셋자산운용은 홍콩증권거래소에 상장된 ETF 순자산이 지난 17일 기준 9억1600만달러(약 1조1034억원)을 돌파했다고 22일 ㅂ락혔다. 지난해 말 대비 운용 규모가 두 배 넘게 성장한 것이다.

미래에셋자산운용 홍콩법인은 2011년 국내 최초로 홍콩증권거래소에 ETF를 직접 상장했다. 현재 총 14개 ETF를 운용 중이다. 최근에는 중국의 유망 신성장종목에 분산투자하는 ETF를 다수 제공하고 있다. 지난해 7월 상장한 글로벌X차이나바이오텍ETF, 글로벌X차이나클라우드컴퓨팅ETF이 대표적이다. 지난 17일 기준 각각 91.1%, 98.4% 누적수익률을 기록했다. 지난 1월에는 글로벌X차이나컨슈머브랜드ETF, 글로벌X차이나전기차ETF, 글로벌X차이나클린에너지ETF 등 3종을 상장했다.

국내 투자자들의 관심도 늘고 있다. 한국예탁결제원 증권정보포털 '세이브로'에 따르면 지난 17일 기준 최근 3개월 간 국내 투자자들은 글로벌X차이나 전기차ETF 4200만달러, 글로벌X차이나클라우드컴퓨팅ETF 1500만달러, 글로벌X차이나바이오텍ETF 1200만달러를 순매수했다. 모두 전체 홍콩 상장주식 순매수 규모에서 상위 10권에 들어섰다. 이중 글로벌X차이나전기차ETF는 상장 반년 만에 35.9% 수익률을 기록했다.

이정호 미래에셋자산운용 홍콩법인 사장은 "중국은 창의적인 기업들을 바탕으로 신성장 분야에서 빠른 속도로 글로벌 리더가 되고 있다"며 "앞으로도 혁신적인 ETF를 통해 새로운 투자 아이디어로 변화하는 중국시장에 진입하고자하는 투자자들에게 기회를 제공하겠다"고 말했다.

