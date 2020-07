ICT중기 500곳에 사이버안전망 확충비용 지원…각 1500만원

[아시아경제 조슬기나 기자] ICT중소기업이 정보보호제품과 서비스를 도입할 경우 기업 당 최대 1500만원의 비용을 지원받을 수 있게 된다.

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 후 비대면 서비스 활성화에 따른 보안 강화를 위해 45억원 규모의 ‘ICT중소기업 사이버안전망 확충’ 추경사업을 추진한다고 22일 밝혔다.

이는 코로나19 확산 후 온라인 활동이 늘며 사이버 공격 시도가 예년보다 증가하는 등 사이버 침해 사고에 대한 우려가 높아진데 따른 것이다. 국내 기업 5곳 중 1곳은 IT예산 대비 정보보호 예산 비중이 1%에 못미치는 것으로 파악된다. 실태조사 결과 다수 기업들은 필요한 정보보호 제품과 서비스를 찾기 어렵고(42.6%) 관련 예산이 확보되지 않았다(38.4%)고 답변했다.

과기정통부는 ICT중소기업을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 통해 정확한 보안 위협을 진단하고 정보보호 제품·서비스 도입 시 비용을 지원해주는 사업을 이번 3차 추경을 통해 확대 추진한다. 기존 300개 기업에서 500개 기업으로 지원 대상을 늘렸다. 현재 조달청 나라장터에서 공고가 진행 중이다.

기존 사업은 기업 당 최대 1000만원으로 일부 취약항목에 대한 조치만 가능했지만, 3차 추경을 통해 기업 당 최대 1500만원까지 지원받게 된다.

허성욱 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 "디지털 전환 가속화에 따른 사이버 위협 증가에 효과적으로 대응하고자 K-사이버 방역체계 구축을 추진하고 있다"며 "이번 추경 사업을 통해 ICT중소기업의 정보보호 수준 향상과 함께 정보보호 산업 활성화에도 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr