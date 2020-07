소진공, '소상공인 지속성장 지원' 업무협약

중소상공인희망재단과 함께 경쟁력 강화 활동

[아시아경제 김대섭 기자] 소상공인시장진흥공단은 중소상공인희망재단과 '소상공인 경쟁력 강화와 지속성장 지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 업무협약식은 전날 서울 구로 중소상공인희망재단에서 열렸다. 두 기관은 이번 협약으로 소상공인의 성장 역량 강화를 위해 상호 보유한 프로그램 및 시설 등을 활용하고 교류할 계획이다. 소상공인 창업 및 성장을 위한 교육, 보유 시설 이용 편의 제공, 교육 프로그램 및 강사진 교류 등을 추진한다.

또 두 기관에서 시행하는 소상공인 지원사업 홍보 협조, 입주기업 모집 홍보 협력 등 소상공인 경쟁력 강화와 발전을 위한 활동에 적극 나설 방침이다.

김수암 소진공 소상공인본부장은 "이번 협약은 소상공인의 창업에서 성장까지의 경쟁력 강화와 발전을 위해 이루어진 만큼, 이번 협력이 640만 소상공인의 활성화에 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

