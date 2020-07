박태준의 '포스코 포항1고로' 2021년 불 끈다

[아시아경제 박소연 기자] 1973년 6월부터 가동된 한국 최장수 용광로인 '포항 1고로'가 2021년 전격 폐쇄된다.

포스코는 21일 2분기 실적컨퍼런스콜에서 "포항 1고로도 내년에 폐쇄할 예정이고 상황에 따라 유연하게 시기를 결정할 것"이라고 밝혔다.

대일 청구권 자금으로 지어진 포항 1고로는 우리나라 철강 역사의 뿌리이자 한국 경제 성장의 증거로 불린다.

1969년 제1고로 건설에 나섰던 고 박태준 명예회장은 "조상의 핏값으로 짓는 제철소 건설에 실패하면 조상에게 죄를 짓는 것이니 목숨 걸고 일을 해야 한다. 실패하면 우리 모두 ‘우향우’해서 영일만 바다에 빠져 죽어야 한다"며 공사를 추진했다.

1973년 6월 8일 처음으로 불을 지핀 제1고로는 다음날 한국 산업을 일으킨 첫 쇳물을 쏟아냈다. 철강업계 관계자는 "포항 1고로가 '산업의 쌀'인 철을 본격적으로 생산하면서 우리나라도 세계적인 제조업 강국으로 거듭날 수 있었다"고 전했다.

