오지호 "영화 촬영 위해 몇 달간 닭가슴살 먹어... 줄리엔강 몸 보고 놀라"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 오지호와 줄리엔강이 영화 촬영을 위해 운동을 한 일화를 공개했다.

21일 방송된 SBS 파워FM '최화정의 파워타임'에서는 영화 '프리즈너' 개봉을 앞두고 있는 오지호와 줄리엔강이 출연했다.

이날 방송에서 최화정은 "과거 오지호를 처음 봤을 때 너무 잘생긴 외모를 보고 놀랐다"라며 "줄리엔강도 실제로 보니까 얼굴이 너무 작다"라고 말했다.

이에 줄리엔강은 "어깨가 넓어서 작아보인다"라며 "키는 194cm인데 방송 키는 191cm로 줄였다. 키가 너무 커서 가끔 작품을 찾기가 어렵다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

오지호는 줄리엔강과의 인연에 대해 "줄리엔강이 처음 한국에 왔을 때 같은 사무실이었다. 그때 줄리엔강이 딱 한마디 알고 있었는데 '형 소주!'라는 말이었다"라고 회상했다.

그러자 줄리엔강은 "그때 형은 '오케이'란 영어만 했다"라고 말했다.

줄리엔강은 이번 영화에 대해 "실제 저희 집이 격투기 가족이다. 어릴 적부터 1대1 대결을 하면서 컸다. 그래서 이번 영화에서도 대역 없이 했다"라며 격투 장면을 직접 연기했다고 밝혔다.

이어 그는 "내 몸이 타고난 것이라고 하는데 운동을 열심히 하고 있다"라고 말했다.

이에 오지호는 "옷을 벗으면 확실히 근육이 크다. 촬영할 때도 놀랐던 적이 있다"라고 덧붙였다.

또한 그 역시 "이번 영화 촬영으로 몸을 만들기 위해 처음엔 몇 달 동안 닭가슴살만 먹었는데 요새는 제품이 너무 잘나온다"라며 "종류를 3일에 한번 씩 바꿨고 제 입맛에 맞는 제품을 찾아냈다"라고 설명했다.

그러자 줄리엔강은 "점심시간에 우리는 도시락을 먹는데 형은 닭가슴살만 먹더라"라고 덧붙였다.

이어 그는 가장 좋아하는 한식을 묻는 질문에 "갈비찜과 냉면, 고기, 김치, 만두, 짜장면 너무 많다. 청국장도 좋아한다. 그러나 홍어는 못 먹는다"라고 말했다.

끝으로 오지호는 줄리엔강의 성격이 어떻냐는 질문에는 "의외로 처음 봤을때보다 지금이 더 좋은 것 같다"라며 "한국 문화도 알게 되고 문화를 몰랐을 때 하는 버릇은 고쳐줄 수 없는데 스스로 고친 것 같다"라고 전했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr