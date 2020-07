광주도시철도, 철도차량 정비조직 국가인증 획득

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 호남권 최초로 국토교통부로부터 도시철도차량 유지보수 분야에서 ‘철도차량 정비조직 국가 인증’을 획득했다고 21일 밝혔다.

‘철도차량 정비조직 인증제도’는 국토교통부가 차량 정비 품질 향상과 철도 운행의 안정성 확보를 위해 철도차량을 정비할 자격을 갖췄는지 검사해 인증하는 제도다.

이번 인증 취득을 위해 지난 3월 공사 직원 91명이 국토교통부로부터 철도차량 정비경력을 인정받아 철도차량 정비기술자 자격을 취득했으며, 정비조직 인증기준에 맞춰 관련 제도를 정비하고 정비품질관리 절차를 표준화 해왔다.

광주도시철도공사는 앞으로도 철저한 관리를 통해 매년 있을 인증 유지 심사에도 대비한다는 계획이다.

윤진보 광주도시철도공사장은 “이번 인증을 계기로 앞으로도 체계적인 정비시스템 고도화 및 정비품질 향상을 위해 노력하겠다”며 “시민의 안전과 편의 향상을 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr