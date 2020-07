디지털 뉴딜 위한 새로운 장 '한국국제기계박람회' 개막

21일부터 24일까지 창원컨벤션센터(CECO)에서

[아시아경제 김철현 기자] 기계와 데이터, 네트워크, 인공지능(AI)을 아우르는 'D.N.A' 생태계의 융합을 통해 기계산업 분야의 새로운 청사진을 제시할 '2020 한국국제기계박람회(KIMEX 2020)'가 창원컨벤션센터(CECO)에서 개최된다.

한국기계산업진흥회(회장 손동연, 이하 기진회)는 이번 전시는 포스트 코로나 시대에 신속한 대응역량을 제공할 수 있도록 오토메이션&스마트팩토리, 스마트 공작기계 등 첨단기술을 선보인다고 21일 밝혔다.

이날부터 24일까지 진행되는 이번 전시회는 1997년 경남최초 기계산업 전시회로 시작한 이래 올해 13회를 맞았다. 기진회가 주관하고 경상남도와 창원시가 주최하는 올해 행사는 디지털 뉴딜을 기반으로 스마트 산단으로 변모를 위한 중추적 역할을 할 것으로 기대된다.

전시는 독일, 미국, 일본 등 12개국 115개사 344부스에서 진행되며 디지털화의 핵심인 스마트팩토리 솔루션을 비롯해 디지털 로봇 시스템, 난삭재 가공을 위한 스마트기계 등 핵심기술과 솔루션을 관람할 수 있다. 전자부품연구원은 '포스트 코로나 시대, 생산방식과 근로환경의 디지털화를 위한 디지털 뉴딜'을 전달하기 위해 스마트공장 데모장비 및 데이터센터 등 우수기술을 소개하고 구축사례 설명회도 진행한다.

부대행사로는최근 디지털화 트렌드를 보여줄 컨퍼런스를 비롯해 기계기술 및 기업경영전략 관련 세미나가 열린다. '기술 경영과 스마트 제조혁신이 가져올 지속가능한 기업 만들기', '비용 절감과 생산성 향상을 위한 공작기계 솔루션 구축 방안' 등의 주제가 다뤄진다.

주최 측은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대 생활 속 거리두기 실천에 따른 안전한 전시회를 만들기 위해 국내 최고 수준 방역대책을 수립해 운영할 방침이다. 코로나19 사태 이후 경남 창원에서 개최되는 첫 대형 전시회인 만큼, 참관객·참가업체 등 다수의 안전을 위해 최고 수준의 방역을 진행한다.

