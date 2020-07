"코로나19에 관광객 줄어서" 英런던탑 근위병 530년만에 첫 감원

"인건비 절약 만이 우리가 가진 선택지"

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 영국 런던탑 근위병이 530여년 만에 처음으로 감원하기로 했다고 20일(현지시간) BBC방송 등이 보도했다.

보도에 따르면 왕궁관리청(HRP)은 코로나19 사태로 관광객이 줄어들면서 비용 절감 차원에서 근위병이 배치되던 6개의 부지를 없애고 근위병을 감원하기로 했다고 밝혔다. HRP가 지난해 6개 부지를 운영하는 데 투입된 비용은 3200만파운드였다. HRP는 현재 명예퇴직 절차를 진행 중이며, 다음 단계로 해고 절차에 들어갈 수도 있다고 덧붙였다.

존 반스 HRP 청장은 "관광객이 HRP 수입의 80%를 차지하고 있다"면서 "재무 상태를 확보하기 위해 가능한 모든 조치를 취했지만 장기적으로 유지하려면 더 많은 조치가 필요하다. 인건비 절약 만이 우리가 가진 유일한 선택지"라고 말했다.

1485년 창설된 근위병은 런던탑 경비병 역할을 하다가 시대가 변하면서 붉은 제복 차림으로 관광객 안내과 해설을 맡아 왔다. 2018년 기준 300만명에 달하던 런던탑 관광객이 최근 코로나 여파로 급감하면서 올해 들어 9800만파운드 적자를 기록했다. 현재 근위병 인원은 37명이다.

