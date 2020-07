여수밤바다 낭만포차 제5기 운영자 모집

오는 27일 여수문화홀 접수, 2020.10.1.부터 2021.9.30.까지 1년간 운영



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)가 여수밤바다의 아이콘 ‘낭만포차’를 내실 있게 운영할 제5기 운영자를 모집한다고 21일 밝혔다.

신청 자격은 여수시에 6개월 이상 계속해 주민등록이 유지되고 있는 자로 직계가족 포함, 1명만 신청할 수 있다. 시는 지난 17일부터 오는 26일까지 공고하고 27일 여수문화홀에서 접수한다.

모집 인원은 총 18명으로 일반시민, 청년층, 인근 지역주민, 기타(차상위계층, 장애인, 다문화·북한이탈주민)로 나눠 계층별로 선발한다.

시는 공정하고 객관적인 평가를 위해 평가위원회를 구성한다. 1차 서류 심사로 계층별 모집인원의 3배수인 54명을 선발하고, 2차 음식 품평회를 통해 최종 18명을 선발할 계획이다.

선발된 최종 18명은 각종 친절교육 등을 이수한 후 오는 10월 1일부터 내년 9월 30일까지 1년간 낭만포차 운영에 참여하게 된다.

지난 2016년부터 운영되고 있는 ‘여수밤바다 낭만포차’는 타 지자체와 차별화된 관광브랜드로 여수를 찾는 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있다.

여수시 관계자는 “탁월한 맛과 친절한 서비스로 해양관광 휴양도시 명성에 걸맞게 낭만포차를 잘 이끌어주실 운영자분들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr