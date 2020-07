[아시아경제 금보령 기자] 덱스터 덱스터 206560 | 코스닥 증권정보 현재가 5,120 전일대비 90 등락률 +1.79% 거래량 196,688 전일가 5,030 2020.07.21 13:18 장중(20분지연) close 는 어뉴와 48억원 규모의 영화 '해적: 도깨비 깃발' 시각특수효과(VFX) 용역 계약을 체결했다고 21일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 8.65%다. 계약 종료일은 2021년 9월30일이다.

