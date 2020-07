[아시아경제 금보령 기자] 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 42,300 전일대비 900 등락률 +2.17% 거래량 127,292 전일가 41,400 2020.07.21 10:54 장중(20분지연) close 은 '사이토카인 유도 살해세포를 포함하는 활성화 림프구 및 이의 제조 방법' 관련 특허권을 취득했다고 21일 공시했다.

녹십자셀 측은 "이번 발명의 제조방법을 활용해 높은 종양 세포 살해 능력과 증식률을 가진 사이토카인 유도 살해세포를 포함한 활성화 림프구 조성물을 제조하고 이를 암 환자의 항암 치료에 적용할 계획"이라고 설명했다.

