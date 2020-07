용인 SLC 물류센터 화재로 3명 사망 … 추가 인명수색중

[아시아경제 조인경 기자] 경기 용인의 한 대형 물류센터에서 불이 나 오전 11시 현재 사망자 3명이 발생했다. 소방당국은 대응 2단계를 발령하고 진화 및 구조 작업을 벌이고 있다.

21일 소방청에 따르면 이날 오전 8시29분께 용인시 처인구 양지면 제일리 소재 SLC 물류센터 지하 2층 적치된 파레트 부근에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다.

소방당국은 신고 접수 10분 뒤인 오전 8시39분 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 경보령인 대응 1단계를 발령했고, 이어 지하층에 고립된 사람이 있다는 사실을 파악한 직후인 오전 9시9분 경보령을 인근 5∼9곳의 소방서 인력을 동원하는 대응 2단계로 격상했다.

화재 발생 당시 현장에는 작업자 약 69명이 있었으나 이 가운데 64명이 대피한 것으로 확인됐으며, 대피한 인력 가운데 부상자 4명은 병원으로 이송됐다.

나머지 5명이 지하 4층에 고립돼 있는 것으로 추정돼 소방당국이 구조대원을 투입해 구조 작전을 펼치고 있다. 소방청은 10시50분께 사망자가 3명이라고 밝혔다.

불이 난 SLC 물류센터는 지하 5층에 지상 4층, 연면적 11만5000여㎡ 규모로, 2018년 12월 준공됐다. 이마트 24, 오뚜기 물류 등이 입점해 있으며, 통상 250여명이 근무하는 것으로 전해졌다.

행안부는 이날 오전 9시 김계조 재난안전관리본부장(차관) 주재로 상황판단회의를 열어 화재 진압상황을 살피고, 부상자 발생 시 신속하게 이송할 수 있도록 준비하라고 지시했다.

진영 행안부 장관은 "지방자치단체와 소방·경찰 등 모든 행정력을 동원해 화재진압과 인명구조에 총력을 다하라"며 "소방대원의 안전 확보에도 만전을 기해달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr