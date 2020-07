패스트파이브, 공유오피스에 해외 대학 캠퍼스 유치

美애리조나大와 글로벌 캠퍼스 조성 MOU

[아시아경제 김철현 기자] 패스트파이브(대표 김대일)는 미국 애리조나 대학과 글로벌 캠퍼스를 조성하는 MOU를 체결했다고 21일 밝혔다.

패스트파이브는 이번 협약을 통해 국내에서 미국 애리조나 대학의 학위를 취득할 수 있는 '글로벌 캠퍼스 프로그램' 구성에 참여하기로 하고 이 프로그램에 참여하는 애리조나 대학 학생들에게 패스트파이브의 공간과 서비스를 제공하기로 협의했다.

애리조나 대학교의 글로벌 캠퍼스 프로그램은 한국을 떠나지 않고도 공인된 미국 학부 학위, 대학원 학위 등을 받을 수 있는 교육 과정이다. 등록금에는 애리조나 대학 내 최고의 교수진들의 온라인 수업과 패스트파이브의 공간 및 서비스 이용 비용이 포함돼 있다.

애리조나 대학 학생들은 패스트파이브의 공간에서 초고속 인터넷 및 다양한 편의시설을 안전하게 이용하며 학업에 집중할 수 있다. 다양한 규모의 기업에게 비즈니즈 플랫폼을 제공하는 패스트파이브는 학생들에게 현직자들과의 네트워킹, 협업 등 커리어를 발전시킬 수 있는 다양한 프로그램을 제공할 예정이다.

김대일 패스트파이브 대표는 "패스트파이브는 서울 시내 전역에 26개의 지점이 있기 때문에 다목적 공간을 보다 유연하게 제공할 수 있다"며 "이와 유사한 파트너십이 더 많아질 것으로 기대한다"라고 말했다.

한편 2015년에 설립된 패스트파이브는 연평균 157%의 매출 성장을 기록하며 국내 공유오피스 업계 성장을 주도하고 있다. 전년 대비 2배 이상 성장해 매출 425억원을 달성한 지난해에는 지점 수, 멤버 수, 공실률 기준 업계 1위로 올라섰다.

