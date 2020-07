SK스토아, '펫푸드' 공략…'지니펫' 22일 론칭

지니펫 ‘더케어 관절건강, 더케어 피부건강’ 영양제 단독 판매

[아시아경제 임혜선 기자] T커머스업체 SK스토아가 펫푸드를 공략한다.

SK스토아는 정관장이 만든 면역 사료 '지니펫'을 론칭하고 반려동물 상품 운영에 본격적으로 힘을 싣는다고 20일 밝혔다. 방송은 22일 오후 4시36분에 진행된다.

지니펫은 KGC 인삼공사가 홍삼을 이용해 만든 반려동물 건강식 브랜드다. 반려견 영양 보급과 함께 면역력 증진에 도움을 주고자 정관장 6년근 홍삼 성분을 사용했다.

SK스토아는 "최근 반려동물을 가족으로 여기는 이른바 ‘펫팸족’이 늘면서 반려동물의 건강관리에 관심이 많다고 보고 고급 재료를 사용한 펫푸드 ‘지니펫’ 을 론칭하게 됐다"고 설명했다.

이번에 SK스토아에서 선보이는 제품은 반려동물의 면역과 관절, 피부 건강에 도움이 되는 지니펫 영양제 2종, 홍삼 성분 함유 간식 4종, 그리고 가득시리즈 사료 1종이다.

해당 제품들은 3개월 이상 전 견종과 전 연령이 섭취가 가능한 제품들이다. 특히 ‘더케어 관절건강, 더 케어 피부건강’ 영양제의 경우 SK스토아가 홈쇼핑 최초로 단독 론칭한다.

