생명보험 고객, 상품 선호도 1위는 '질병보험'

삼성생명 컨설턴트 9300여명 대상 보험 선호도 및 만족도 설문조사

고객이 선호하는 상품은 질병>실손>연금 순서

컨설턴트 경력 길수록 만족도 높아지는 경향 뚜렷

[아시아경제 오현길 기자] 생명보험 상품 중 고객들이 가장 선호하는 보험상품은 암, 심근경색 등 각종 질병을 보장하는 '질병보험'인 것으로 나타났다. 또한 경력이 오래된 보험 컨설턴트일수록 직업에 대한 만족도가 높은 것으로 조사됐다.

21일 삼성생명이 사내 컨설턴트 9738명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과 고객들이 가장 선호하는 상품은 질병보험(37.3%)으로 집계됐다. 이어 실손(21.9%), 연금(13.7%), 종신(10.5%) 순이었다.

질병보험은 피보험자가 질병에 걸렸을 경우 치료비, 수술비, 입원비 등을 보장하는 보험이다.

고객들이 보험을 가입할 때 중요하게 생각하는 조건을 묻는 질문에는, 보험료(33.2%)가 가장 많았다. 보장내용(32.9%), 컨설턴트와의 신뢰(14.4%) 등도 높은 비중을 차지했다.에 고객들이 보험을 선호하는 이유를 묻는 질문에는 '질병에 대비할 수 있다'(44.8%)를 가장 많이 선택했으며, '노후 대비'(28.4%) 등이 뒤를 이었다.

삼성생명 컨설턴트의 직업 만족도는 비교적 높은 것으로 나타났다. 컨설턴트 일에 대해 10명 중 6명이 '매우 만족'(15.0%) 또는 '대체로 만족'(45.3%)을 표시해 만족한다고 응답했다. 반면, '대체로 불만족'(4.7%) '매우 불만족'(0.7%) 등 불만족을 표시한 컨설턴트는 5.4%에 불과했다.

세부적으로 살펴보면 컨설턴트 경력이 길수록 대체로 만족도가 높았다. '매우 만족', '대체로 만족' 등 만족한다고 응답한 비율을 볼 때, 1년 미만 경력 컨설턴트의 경우 56.7%, 1~3년 미만 경력 컨설턴트는 51.7%였으나, 이후부터는 지속적으로 상승해 10년 이상 컨설턴트는 70.2%에 달했다.

컨설턴트로서 보람을 느낄 때를 묻는 질문에는 '고객에게 보험금이 지급될 때' (37.2%)를 가장 많이 답했다. 그 외 '보험계약을 체결해 고객의 보장자산을 준비해 줄 때(32.1%)', '금융전문가로 인정받을 때(23.2%)' 보람을 느낀다고 답했다.

직업에 만족하는 이유를 묻는 질문에는 '자유로운 시간 활용' (38.8%)과 '성과에 따른 보상'(33.5%)을 가장 많이 선택했다. '전문 금융인으로서의 자아실현'(15.6%) 등을 장점으로 답했으며, 기타 의견으로 '정년이 없다' 등도 있었다.

삼성생명 관계자는 "질병보험 등에 가입을 원할 경우 보험료 수준은 물론 보장 내역을 꼼꼼히 살펴봐야 한다"며 "장기적인 관점에서 충실한 보장설계가 될 수 있도록 컨설턴트와 함께 정기적으로 가입내역 등을 점검할 필요가 있다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr