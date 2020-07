"으뜸효율가전 인기 1위는 냉장고"

전자랜드, 3월23일~7월14일 분석

냉장고 판매량, 전년비 48% 늘어

[아시아경제 차민영 기자] 전자랜드에서 올해 으뜸효율가전 환급사업 시행 후 냉장고 판매 증가율이 가장 높은 것으로 나타났다.

21일 전자랜드에 따르면 으뜸효율가전 환급사업을 시작한 지난 3월 23일부터 7월 14일까지 환급 대상 가전 중 냉장고 판매량이 전년 동기 대비 48% 늘은 것으로 나타났다. 제습기는 전년 대비 36% 늘었고, 밥솥 31%, 청소기 21%, 세탁기 17%, TV 15%, 김치냉장고 7%, 냉온수기 2% 등 전반적으로 판매가 늘었다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 집에 머무는 시간이 많아지고 미리 식재료를 구비해두는 고객이 늘어나면서 냉장고와 밥솥 등 식생활과 관련된 가전제품의 판매 증가율이 높아진 것으로 추정된다. 제습기와 청소기처럼 실내 환경을 쾌적하게 유지해주는 제품과 세탁기처럼 가사 노동 부담을 줄여주는 제품들도 수요가 는 것으로 풀이된다.

반면 공기청정기는 올해 미세먼지가 현저히 줄어들며 판매가 감소했다. 에어컨 또한 해당기간과 비교하면 판매가 줄었다. 다만, 에어컨 판매량은 여름 시즌인 지난달부터 반등해 올해 6월 1일부터 7월 14일까지 전년 동기 대비 12% 증가했다.

의류건조기 수요도 늘었다. 의류건조기는 지난 6일 으뜸효율가전 환급사업 대상 품목에 추가됐다. 이후 9일간 판매량은 품목 지정 직전 9일 대비 12% 증가했다.

전자랜드 관계자는 “으뜸효율가전 환급사업 대상 제품들 중에서도 소비자들은 현재 생활에 바로 도움을 주는 제품들을 우선적으로 선택하는 경향을 보였다”며 “환급사업이 마무리되는 12월까지 전자랜드는 소비자들이 고효율 제품을 편안하게 구입할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 전자랜드는 오는 31일까지 200만원 이상 에어컨을 전자랜드 삼성제휴카드와 스페셜 롯데카드로 결제한 고객에게 최고 36개월 장기 무이자 혜택을 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr