베트남·중국 전세기 특별입국 추진

中, 중소·중견기업 최초 전세기 특별입국

[아시아경제 문채석 기자]정부와 주요 경제단체가 함께 베트남과 중국에 대해 기업인 전세기 특별입국을 추진한다고 21일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 세계 각국의 입국 제한 조치가 장기화하는 상황에서다.

산업통상자원부는 이번에 약 1500명의 베트남 특별입국을 추진한다고 밝혔다. 지난 4월의 4배가 넘는 규모다. 22일 571명(241개사)을 시작으로 다음달까지 꽝닌성, 빈푹성 등으로 출국할 예정이다.

20일 기준 중소·중견기업이 전체의 91%(220개사)를 차지한다. 대기업 17개사, 공기업 4개사도 혜택을 받는다.

중국은 처음으로 중소·중견기업 특별입국을 추진한다. 23일 159명(57개사)이 전세기를 통해 중국 광둥성으로 출국한다.

중소·중견기업이 전체의 84%(48개사)고 대기업 7개사, 공기업 2개사도 지원을 받는다.

기업인들은 현지 도착 후 14일간 격리를 한 뒤 사업장으로 이동해 일한다.

격리기간 중 방역 및 건강·안전 조치와 경제·문화 등 비대면 교육 프로그램을 제공받는다.

이번 베트남·중국 기업인 특별입국은 산업부·외교부·주베트남한국대사관·주광저우한국총영사관 등 정부 부처와 대한상공회의소·무역협회·코트라 등 경제단체가 긴밀히 협력해 성사됐다. 함께 기업수요 접수, 비자 발급, 전세기 섭외 등을 했다.

베트남은 지난 4월29일 중소·중견기업 필수인력 340명의 특별입국 후 추가 입국수요가 3953명(1646개사)이나 됐다.

중국은 정기 항공편이 제한적인 상황인데, 대기업은 물론 최초로 중소·중견기업으로 특별입국을 확대했다는데 의미가 있다는 게 정부의 설명이다.

정부 관계자는 "이번 특별입국은 코로나19 확산 후 필수인력 입국 제한, 설비도입 지연 등으로 현지 사업 추진에 차질을 겪고 있는 중소·중견기업들의 애로 해소에 큰 역할을 할 수 있을 것"이라고 기대했다.

박복영 신남방위원장은 "특별입국이 성공적으로 추진될 수 있도록 유관기관 및 상대국 정부와 긴밀하게 협력해 나갈 예정"이라며 "기업들의 입국 제한 애로를 보다 체계적으로 지원할 수 있도록 지원체계 고도화도 함께 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr